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Злоумышленники слили в сеть номера телефонов и адреса пользователей «Яндекс.Еды»

Злоумышленники слили в сеть номера телефонов и адреса пользователей «Яндекс.Еды»

Ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесен в реестр нарушителей, доступ к нему ограничен, уточнили в Роскомнадзоре.

Ряд Telegram-каналов накануне сообщил, что в сеть попала база данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В частности, речь шла об утечке имен клиентов, их телефонов, адресов, а также о расходах за последние полгода.

В сервисе заявили, что утечка произошла еще в начале марта:

- Никаких новых инцидентов в сфере информационной безопасности с 1 марта не было. Речь идет про утечку, о которой «Яндекс.Еда» рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сервиса.

В компании заверили, что утечка не коснулась банковских и платежных данных клиентов, а также их логинов и паролей.

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