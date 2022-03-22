Тулякам расскажут, как помочь детям принимать правильные решения

В субботу, 26 марта, состоятся завершающие вебинары онлайн-курсов для родителей детей и подростков, проводимые тульской общественной организацией «Семьи меняют мир». Бесплатно принять участие в них могут все желающие.

Вебинар под названием «Наша отдалённая цель» рассчитан на родителей детей в возрасте до 10 лет. Он пройдёт с 11 до 14 часов. Зарегистрироваться можно здесь.

Занятие на тему «Помощь в принятии решений» состоится с 15.00 до 18.00 и будет рассчитано на родителей подростков от 11 до 18 лет. Регистрация – тут.

На вебинарах выступит руководитель московского отделения общественной организации «Общее дело» Олег Моисеев. Он расскажет, как передавать детям убеждения и ценности, как помочь им принимать правильные решения и как говорить с детьми на непростые темы (секс, интернет и гаджеты, игры, употребление алкоголя и психоактивных веществ).

Участники могут направить свои вопросы заранее на адрес: families.tula@yandex.ru. Подробности можно узнать здесь или по телефону: +7(953)958-80-64 (Марина Михайловна Васкан).