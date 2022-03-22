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В Туле покажут спектакль с Раисой Рязановой

В Туле покажут спектакль с Раисой Рязановой

8 апреля в Городском концертном зале покажут комедию «Авантюристы поневоле». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки» в постановке Александра Мохова, хорошо известного зрителю по киноролям в «Иване Чонкине», «Сибирском цирюльнике», «Мужской работе» и других фильмах и сериалах.

Таким образом, он выступит сразу в двух ипостасях: талантливого режиссера и блистательного актера, сыгравшего одну из ролей в «Авантюристах поневоле».
 
В тихую и размеренную жизнь двух пожилых сестер, состоящую из домашних хлопот, приема лекарств и приготовления пирожков, врывается вихрь невероятных событий. Непонятно откуда взявшийся в пирожках мышьяк, от которого умирает вызванный тетушками оконный мастер. Невесть откуда возникшие племянники — личности подозрительные и безалаберные.
Проныра-чиновник, пытающийся выселить старушек из особнячка на окраину. И всё это постепенно закручивается в сумасшедшую спираль удивительных, озорных, в меру фривольных и комичных ситуаций.
 
Чего только стоит знаменитый «мажор» Павел Прилучный в женском платье. Именно он играет одного из племянников, самого непутевого, да еще и сбежавшего из тюрьмы. Его образ сексапильной блондинки не только безупречен, но и раскрывает Павла как талантливого комедийного актера. А Раиса Рязанова? Звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Сам Мохов в роли полицейского. Проходных ролей нет. И это подтверждают восторженные отзывы зрителей не только российских, но и многих зарубежных городов, в которых побывали «Авантюристы поневоле».
 
Режиссер — Александр Мохов.
Автор — Александр Коровкин.
В ролях: Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Алексей Коряков, Елена
Чаркивиани, Павел Гайдученко и др.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:27 0
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