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Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация в Тульской области характеризуется как совершенно стабильная»

Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация в Тульской области характеризуется как совершенно стабильная»

Об этом Александр Ломовцев рассказал на заседании регионального оперштаба.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 2500 случаев ковида, что на 7% ниже уровня предыдущей недели. Снижение заболеваемости отмечается среди взрослых и детей. Коэффициент распространения по-прежнему меньше единицы.

Охват тестирования в среднем 184 на 100 тыс. населения в сутки.

На промышленных предприятиях ситуация спокойная, групповая заболеваемость не фиксируется.

Стабильная обстановка в области также с гриппом и ОРВИ. Так, за неделю в регионе зарегистрировано 4939 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 33%. Лабораторно подтвержденного гриппа у нас нет больше месяца.

Сюжет: Коронавирус
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