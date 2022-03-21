Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация в Тульской области характеризуется как совершенно стабильная»

Об этом Александр Ломовцев рассказал на заседании регионального оперштаба.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 2500 случаев ковида, что на 7% ниже уровня предыдущей недели. Снижение заболеваемости отмечается среди взрослых и детей. Коэффициент распространения по-прежнему меньше единицы.

Охват тестирования в среднем 184 на 100 тыс. населения в сутки.

На промышленных предприятиях ситуация спокойная, групповая заболеваемость не фиксируется.

Стабильная обстановка в области также с гриппом и ОРВИ. Так, за неделю в регионе зарегистрировано 4939 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 33%. Лабораторно подтвержденного гриппа у нас нет больше месяца.