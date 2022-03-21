Минздрав: в Туле и области вакцинировано 773 тысячи человек

Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Дмитрий Марков сообщил, что госпитализация коронавирусных больных в Тульской области идёт на снижение, но количество тяжелых пациентов растет. Это связано с тем, пациенты длительное время находятся на лечении.

При этом служба скорой медицинской помощи вышла в рабочий режим нагрузки — 1100 вызовов за сутки. Препараты по госпиталям обеспечены на 3 месяца, есть товарный запас. Ревакцинировано 214 тысяч человек. Всего вакцинировано 773 тысячи туляков.

- Мы мониторим жизненно важные препараты, и на сегодняшний момент все они — в допустимой амплитуде ценовой надбавки. Товарные запасы имеются в аптеках, несмотря на отдельные жалобы. Сегодня в 17.00 состоится совещание с аптечными сетями по этому вопросу, — заявил министр.