В Туле ищут родственников комсомольца-разведчика Димы Анкудинова

В декабре 1941 года фашисты расстреляли юного туляка и двух его товарищей на окраине д. Бельково.

Поисковый отряд «Память» просит жителей Тульской области помочь найти родственников 16-летнего комсомольца-разведчика Димы Анкудинова, героически погибшего при выполнении боевого задания.

15 декабря 1941 года на окраине д. Бельково (Веневский район) были расстреляны фашистами трое молодых комсомольцев – Саша Дубов, Дима Анкудинов и Коля Венедиктов. Перед расстрелом ребят жестоко пытали. После того, как советские войска освободили деревню, их тела были найдены в овраге, засыпанными снегом. Руки мальчишек были крепко сцеплены – перед казнью они крепко держались друг за друга.

Дима Анкудинов

Дима Анкудинов после 7 класса 26-й школы (сейчас – школа № 11) окончил ремесленное училище. Работал слесарем-инструментальщиком на оружейном заводе, был комсоргом цеха. Он похоронен на Всехсвятском кладбище, недалеко от колокольни. Рядом с ним – могила его мамы Анны Ивановны. Надпись на плите: «Любимой жене от мужа…».