На заводе в Узловой будут собирать новый внедорожник Haval Dargo

Фото: carsweek.ru

Новая модель Haval Dargo получила разрешительную документацию для продаж на российском авторынке. Об этом пишет портал Carsweek. Внедорожник планируется выпускать на производственной площадке в Узловском районе Тульской области.

Новый Haval будет доступен российским автомобилистам в двух вариантах: с передним и полным приводом. Есть различия и в ширине кузова: полноприводная версия на 20 мм больше.

Haval Dargo будет снабжен двухлитровым двигателем мощностью 192 л. с. в тандеме с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней. В числе стартовых опций – регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, подогрев руля и зеркал, климат-контроль, парктроник и фаркоп.