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На заводе в Узловой будут собирать новый внедорожник Haval Dargo
Фото: carsweek.ru

На заводе в Узловой будут собирать новый внедорожник Haval Dargo

Модель получила официальный допуск на российский рынок.

Новая модель Haval Dargo получила разрешительную документацию для продаж на российском авторынке. Об этом пишет портал Carsweek. Внедорожник планируется выпускать на производственной площадке в Узловском районе Тульской области.

Новый Haval будет доступен российским автомобилистам в двух вариантах: с передним и полным приводом. Есть различия и в ширине кузова: полноприводная версия на 20 мм больше.

Haval Dargo будет снабжен двухлитровым двигателем мощностью 192 л. с. в тандеме с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней. В числе стартовых опций – регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, подогрев руля и зеркал, климат-контроль, парктроник и фаркоп.

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Место
Тульская областьУзловской район

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