В Туле спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж

Тульские ведомства продемонстрировали технику, которая может быть использована во время половодья.

Сегодня, 17 марта, в Туле прошел смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к паводку. Спецслужбы — МЧС, управление противопожарной службы, Центр гражданской защиты и спасательных работ, «Тулагорводоканал», теплосети, медики и др. — продемонстрировали более 40 единиц техники, которая может быть использована во время половодья.

Мероприятие прошло на территории предприятия «Тулгорэлектротранс».

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев совместно начальствующим составом ГУ МЧС России по Тульской области проверил, как службы готовы к паводку. Проверяющие осмотрели технику и пообщались с личным составом.

Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев - Основная задача сегодняшнего смотра — проверка готовности всех аварийно-спасательных служб, в том числе и гражданских, которые участвуют в ликвидации внештатных ситуаций. На конец марта запланированы учения, которые должны будут окончательно убедить нас в том, что все службы готовы. Противопаводковые мероприятия в Туле уже начались. Мы прочищаем русла рек, прибрежные полосы. Гидрологическая обстановка спокойная. Ожидаем, что прохождение паводка будет идти штатно и не повлечет за собой серьезных последствий. Параллельно готовимся к пожароопасному сезону.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский рассказал:

Сергей Забаровский - Рабочая группа проверила городское территориальное звено – экипировку, а также укомплектованность. Сегодня присутствовало порядка ста человек личного состава. Технику не просто осмотрели, а выборочно проверили ее работоспособность. Проверка показала, что данная группировка готова к ситуациям в паводковый период.

В феврале из-за большого количества снега был неблагоприятный прогноз. Однако сейчас уже практически всё растаяло. Половодье ожидается ниже своих среднемноголетних значений.

Напомним, по самому неблагоприятному сценарию, в случае выпадения сильных и продолжительных осадков в период половодья, прогнозируется подтопление 12 низководных мостов в семи муниципальных образованиях области: Белевском (Николо-Гастунь), Кимовском (Устье), Одоевском (Болотское), Суворовском (Чекалин, Мишнево), Щекинском (Никольское, Орлово) районах, Ефремове (Никольское, Вязово, Шилово) и Туле (Берники, Федоровка).

Также возможно подтопление: