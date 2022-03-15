«Брат» Алексея Балабанова и всероссийская премьера первой пранк-комедии: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Доктор Свисток»
16 марта приглашаем на всероссийскую премьеру первой пранк-комедии. В главной роли – Артем «Каха» Карокозян. Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором.
«Парящий тигр»
С 17 марта в кино семейный захватывающий приключенческий фильм о любви к братьям нашим меньшим и единении с природой, о семейных ценностях, чуткости и доброте. Экранизация одноименного бестселлера популярной американской детской писательницы Кейт Дикамилло.
«Париж, я люблю тебя»
Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.
«Брат» и «Брат 2»
В этом году картине Алексея Балабанова исполнится 25 лет. Легендарные фильмы можно посмотреть на большом экране в кинотеатре уже 23 марта. История про дембеля Данилу Багрова в Петербурге 1990-х стала одним из важнейших постсоветских фильмов, а Данила — любимым героем уже не одного поколения зрителей.
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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