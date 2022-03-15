«Брат» Алексея Балабанова и всероссийская премьера первой пранк-комедии: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Доктор Свисток»

16 марта приглашаем на всероссийскую премьеру первой пранк-комедии. В главной роли – Артем «Каха» Карокозян. Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором.

«Парящий тигр»

С 17 марта в кино семейный захватывающий приключенческий фильм о любви к братьям нашим меньшим и единении с природой, о семейных ценностях, чуткости и доброте. Экранизация одноименного бестселлера популярной американской детской писательницы Кейт Дикамилло.