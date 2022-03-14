Фото: trbzdrav.ru
Врачи расскажут тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при диабете
Очередной прямой эфир со специалистами состоится в среду, 16 марта.
В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится новая трансляция из цикла «Отвечают врачи». Она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом.
На вопросы жителей ответят заведующая эндокринологическим отделением Тульского областного больницы № 2 им.
Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.
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