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Врачи расскажут тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при диабете
Фото: trbzdrav.ru

Врачи расскажут тулякам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при диабете

Очередной прямой эфир со специалистами состоится в среду, 16 марта.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится новая трансляция из цикла «Отвечают врачи». Она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом.

На вопросы жителей ответят заведующая эндокринологическим отделением Тульского областного больницы № 2 им. Л. Н. Толстого Светлана Прилепа и заведующая кардиологическим отделением поликлиники городской больницы № 13 Елена Мельникова.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.

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