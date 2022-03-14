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В Тульской области набирают волонтёров
Фото: culture.ru

В Тульской области набирают волонтёров

Они примут участие в организации голосования по благоустройству общественных пространств.

С 15 апреля по 30 мая в Тульской области и по всей стране пройдет голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители региона старше 14 лет смогут выбрать общественные пространства – парки, скверы, улицы, спортивные площадки, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2023 году.

Цель голосования – сделать города комфортнее для жителей и создать новые современные общественные пространства, где можно интересно проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями.

В регионе формируется волонтерский штаб проекта. В его состав могут войти туляки старше 18 лет: студенты, волонтёры и просто неравнодушные граждане. Они будут рассказывать жителям о проекте и помогать поучаствовать в голосовании.

Набор проводится до 1 апреля здесь.

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вчера, в 22:33 −5
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