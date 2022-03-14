Водители могут обжаловать штрафы в приложении «Госуслуги Авто»

Теперь у пользователей появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Для этого нужно:

Открыть приложение.

Зайти в раздел с оплатой штрафов.

Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.

Выбрать причину обжалования.

Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи).

Дождаться рассмотрения.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

что еще может приложение При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Функционал приложения будет расширяться. Планируется, что в дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.