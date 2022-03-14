новости
новости
Регистрация
Водители могут обжаловать штрафы в приложении «Госуслуги Авто»

Водители могут обжаловать штрафы в приложении «Госуслуги Авто»

Минцифры России расширило функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто».

Теперь у пользователей появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Для этого нужно:

  • Открыть приложение.
  • Зайти в раздел с оплатой штрафов.
  • Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.
  • Выбрать причину обжалования.
  • Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи).
  • Дождаться рассмотрения.
Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.
 
что еще может приложение

При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Функционал приложения будет расширяться. Планируется, что в дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:52 0
Другие статьи по темам
Событие
Госуслуги автоштрафы
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погибшего на Украине тульского десантника посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага»
Погибшего на Украине тульского десантника посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага»
В Тульской области изменился номер телефона и график работы «социального такси»
В Тульской области изменился номер телефона и график работы «социального такси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.