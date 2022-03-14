Водители могут обжаловать штрафы в приложении «Госуслуги Авто»
Минцифры России расширило функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто».
Теперь у пользователей появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД.
Для этого нужно:
- Открыть приложение.
- Зайти в раздел с оплатой штрафов.
- Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.
- Выбрать причину обжалования.
- Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи).
- Дождаться рассмотрения.
Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.
что еще может приложение
При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.
Функционал приложения будет расширяться. Планируется, что в дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.
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