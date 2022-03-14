Шампуни, памперсы и прокладки подорожают почти вдвое: Procter&Gamble предупредил о росте цен

Подорожание объясняют ростом затрат на логистику и материалы, а также девальвацией рубля.

Один из дистрибьюторов американской компании P&G (выпускает Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д. ) предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора.

Согласно ему, стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%. Цены на средства для стирки поднимутся в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.

Ранее Coca-Cola HBC Россия уведомила своих клиентов о повышении цен на напитки Coca-Cola с 14 марта на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30%. P&G собирается сократить свой портфель в России, оставив основные товары.

Оба российских завода компании (в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области) продолжают работу, они производят 60% продаваемой в России продукции (Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что производство P&G в России было сильно зависимо от поставок из Польши. Сейчас компании приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость, сказал он. По мнению эксперта, заявленное повышение цен выглядит, как трансляция изменения валютных курсов на стоимость товаров, и демонстрирует низкий уровень локализации в России. Отказ от инвестиций в промо потребовался для предотвращения ажиотажных закупок в условиях, когда объем складских запасов в России ограничен, сказал Бурмистров.