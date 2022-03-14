В Донском столкнулись грузовик и легковушка

Утром 12 марта на ул. 30 лет Победы в Донском Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, 48-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил выезд на полосу встречного движения и там врезался в ГАЗ Nехt. За рулем последнего находился 59-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Lancer получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.