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В Донском столкнулись грузовик и легковушка

В Донском столкнулись грузовик и легковушка

В результате автоаварии пострадал предполагаемый виновник ДТП.

Утром 12 марта на ул. 30 лет Победы в Донском Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, 48-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил выезд на полосу встречного движения и там врезался в ГАЗ Nехt. За рулем последнего находился 59-летний мужчина.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Lancer получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:03 +2
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Тульская областьДонской
 

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