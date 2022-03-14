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Ребенок погиб от удара током: прокуратура оценит условия безопасности на трансформаторной подстанции в Алексине

Ребенок погиб от удара током: прокуратура оценит условия безопасности на трансформаторной подстанции в Алексине

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего содержание и эксплуатацию источников повышенной опасности.

Поводом к проверке стала трагедия, случившаяся 13 марта. В этот день 12-летний парень погиб от удара током на крыше трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Ломоносова в Алексине.

Напомним, подросток залез на крышу трансформаторной электроподстанции, прикоснулся к элементам под напряжением и получил смертельный удар током. Ребенок скончался на месте.

Прокуратурой будет дана оценка действиям энергосетевой организации АО «АЭСК» в части обеспечения безопасности эксплуатации источников повышенной опасности. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Кроме того, межрайонной прокуратурой взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями следственного комитета, по факту причинения смерти по неосторожности.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:38 +2
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Событие
трансформаторная подстанцияудар токомсмерть ребенка
Место
Тульская областьАлексин
 

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