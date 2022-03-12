Долг по налогам помешал туляку продать земельный участок

В отделении судебных приставов Советского района Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 43-летнего гражданина задолженности по налоговым платежам на общую сумму свыше 140 тыс. рублей.

Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и необходимости погасить долг, однако не платил. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего неплательщику земельного участка в Ленинском районе. Таким образом, право пользования сохранилось за владельцем, однако права распоряжаться указанным имуществом он лишился, например, сделка по продаже стала невозможной.

Принятые меры привели к результату – мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме.