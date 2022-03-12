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Долг по налогам помешал туляку продать земельный участок

Долг по налогам помешал туляку продать земельный участок

Мужчина не хотел добровольно исполнять решение суда.

В отделении судебных приставов Советского района Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 43-летнего гражданина задолженности по налоговым платежам на общую сумму свыше 140 тыс. рублей.

Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и необходимости погасить долг, однако не платил. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего неплательщику земельного участка в Ленинском районе. Таким образом, право пользования сохранилось за владельцем, однако права распоряжаться указанным имуществом он лишился, например, сделка по продаже стала невозможной.

Принятые меры привели к результату – мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:33 +2
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