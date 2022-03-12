Больницы и поликлиники смогут быстрее закупать медицинское оборудование

Если ранее медицинские организации закупали оборудование через электронный запрос на сумму до 3 млн рублей, то сейчас эту цифру увеличили до 50 млн рублей. А допустимый годовой объем закупок по упрощенной схеме повысили со 100 до 750 млн рублей. Это значит, что больницы смогут приобрести больше оборудования и расходных к нему материалов.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.



В России производятся компьютерные томографы, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, ИВЛ, эндоскопы, а также оборудование для диагностики и лечения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.



Кроме того, кабмин запретил вывозить импортные медицинские приборы, которые уже находятся в России.