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Больницы и поликлиники смогут быстрее закупать медицинское оборудование

Больницы и поликлиники смогут быстрее закупать медицинское оборудование

Правительство Российской Федерации упростило процедуру закупки медицинских изделий.

Если ранее медицинские организации закупали оборудование через электронный запрос на сумму до 3 млн рублей, то сейчас эту цифру увеличили до 50 млн рублей. А допустимый годовой объем закупок по упрощенной схеме повысили со 100 до 750 млн рублей. Это значит, что больницы смогут приобрести больше оборудования и расходных к нему материалов.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

В России производятся компьютерные томографы, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, ИВЛ, эндоскопы, а также оборудование для диагностики и лечения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Кроме того, кабмин запретил вывозить импортные медицинские приборы, которые уже находятся в России.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:14 0
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