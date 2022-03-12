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Видеокамера сдала: туляк украл часть двигателя иномарки

Видеокамера сдала: туляк украл часть двигателя иномарки

Похищенное обнаружено и изъято.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 36-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что с территории гаражно-строительного кооператива совершена кража головки блока цилиндров двигателя автомобиля «Пежо-308».

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории кооператива, и установили личность, а после и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 49-летний туляк. Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:27 0
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