ЦРД официально закрыт с 28 февраля

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27 февраля на сайте тульского ЦРД появилось важное официальное сообщение для будущих мам:

«ВНИМАНИЕ!!! В связи с реорганизацией ГУЗ Родильного дома №1 г.Тулы с 28 февраля 2022г. прием пациентов в стационаре по адресу г.Тула. ул.Революции, д.4 не осуществляется».

25 февраля в врачи в последний раз принимали роды в стенах старинного здания роддома на ул. Революции. В этот день на свет появились четверо малышей.

Эра ЦРД таким, каким туляки его знали почти 100 лет, завершена.

В данный момент будущих мам Тулы и области принимает только Тульский областной перинатальный центр. Но такая обстановка сохранится буквально на несколько дней. Уже на будущей неделе состоится долгожданное открытие нового современного Перинатального центра на ул. Яблочкова. Он сохранит имя прославленного тульского акушера Веры Гумилевской. В здание же ЦРД на ул. Революции, 4 после ремонта переедет кардиодиспансер.



Новый Перинатальный центр на ул. Яблочкова

О том, как теперь качественно изменится система родовспоможения в Туле, подробнее читайте в специальном материале Myslo.