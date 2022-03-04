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Алексей Дюмин возглавил региональный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности

Алексей Дюмин возглавил региональный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности

Он создан для выработки мер по обеспечению бесперебойной работы предприятий региона в условиях санкций.

Губернатор Алексей Дюмин подписал распоряжение «О создании Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области». Возглавлять эту структуру глава региона будет лично.

Штаб создан для выработки мер по обеспечению бесперебойной работы предприятий базовых отраслей экономики региона в условиях санкционных ограничений.

В рамках штаба работают комиссии по каждой отрасли и сектору экономики. Оперативная информация от предприятий региона ежедневно докладывается губернатору.

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сегодня, в 19:37 −5
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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