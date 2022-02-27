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Новые законы: как изменится жизнь туляков с 1 марта
По материалам Госдумы

Новые законы: как изменится жизнь туляков с 1 марта

Индексация пенсий военным, ужесточение оборота оружия, ответственность для автовладельцев — об этих и других нововведениях марта.

С 1 марта 2022 года военным пенсионерам проиндексируют пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Ранее аналогичные изменения были для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января, а коснется закон почти 2,6 млн человек.
 
Еще одно нововведение — вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.
 
Подробнее об изменениях в законодательстве — в карточках, которые опубликовал в своем телеграм-канале Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин:
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:05 0
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