Новые законы: как изменится жизнь туляков с 1 марта

По материалам Госдумы

Индексация пенсий военным, ужесточение оборота оружия, ответственность для автовладельцев — об этих и других нововведениях марта.

С 1 марта 2022 года военным пенсионерам проиндексируют пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Ранее аналогичные изменения были для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января, а коснется закон почти 2,6 млн человек.

Еще одно нововведение — вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.