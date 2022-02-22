Стало известно, где в Тульской области разместят беженцев из ДНР и ЛНР: список адресов

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21 февраля было опубликовано постановление правительства Тульской области о временном размещении граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Постановление подписано первым заместителем губернатора Тульской области Валерием Шериным.

Около полутора тысяч беженцев разместят по следующим адресам: