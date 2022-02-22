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Стало известно, где в Тульской области разместят беженцев из ДНР и ЛНР: список адресов
фото: архив Myslo

Стало известно, где в Тульской области разместят беженцев из ДНР и ЛНР: список адресов

Список мест размещения опубликован на портале правовых актов регионального правительства.

21 февраля было опубликовано постановление правительства Тульской области о временном размещении граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Постановление подписано первым заместителем губернатора Тульской области Валерием Шериным.
 
Около полутора тысяч беженцев разместят по следующим адресам:
  • Лечебно-оздоровительный пансионат «Шахтер» (Алексинский район, с. Бунырево) на 50 мест;
  • ООО «Салют» (Алексинский район, с. Бунырево) на 25 мест;
  • Профилакторий «Буныревский» (детский оздоровительный лагерь «Сигнал», Алексинский район, д. Юдинки) на 130 мест;
  • курорт «Егнышевка» (Алексинский район, д. Егнышевка) на 60 мест;
  • ГК «Приокский дворик» (Алексинский район, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, 8-а) на 71 место;
  • Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (оздоровительный лагерь «Березка», Тула) на 98 мест;
  • «Тула-Отель» на 80 мест;
  • ИП Федотова Элина Михайловна (Тула, ул. Мусоргского, 14-в) на 35 мест;
  • ИП Леонтьев Игорь Борисович (хостел «Клуб путешественников») (Тула, ул. Пирогова, д. 15-а) на 30 мест;
  • Санаторий «Синтетик» (Щекинский район, пос. Первомайский);
  • ООО «Сенино» (Заокский район, д. Сенино) на 190 мест;
  • Парк-отель «Плазма» (Донской, ул. Герцена, 14) на 200 мест;
  • ИП Иовва Сергей Радионович (Новомосковск, Стрелецкая слобода) на 140 мест;
  • Санаторий (курорт) «Краинка» (Суворовский район, д. Краинка) на 200 мест;
  • Гостиничный комплекс Ефремова на 124 места;
  • «Жилкомхоз» (Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, 45) на 30 мест;
  • Центр временного размещения соотечественников (Плавский район, г. Плавск, ул. Орлова, 2-а, стр. 26) на 90 мест.
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