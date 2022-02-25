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Госуслуги и «ВКонтакте» доступны при нулевом балансе

Госуслуги и «ВКонтакте» доступны при нулевом балансе

Опция «Доступный интернет» заработала у большинства операторов.

Благодаря этой опции даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть «ВКонтакте» и на Госуслуги, сообщает Минцифры.
 
Эти платформы в список социально значимых сайтов внесла правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов.
 
Чтобы подключиться к «Доступному интернету», нужно:
  • зайти в приложение мобильного оператора;
  • выбрать опцию «Доступный интернет»;
  • авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтвержденную учетную запись);
  • выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.
При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше — точные инструкции зависят от операторов связи.
 
Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов билайн, МТС, МегаФон и Теле2 и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети Интернет, подключат эту услугу.
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