Госуслуги и «ВКонтакте» доступны при нулевом балансе

Благодаря этой опции даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть «ВКонтакте» и на Госуслуги, сообщает Минцифры.

Эти платформы в список социально значимых сайтов внесла правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Чтобы подключиться к «Доступному интернету», нужно:

зайти в приложение мобильного оператора;

выбрать опцию «Доступный интернет»;

авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтвержденную учетную запись);

выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.

При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше — точные инструкции зависят от операторов связи.

Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов билайн, МТС, МегаФон и Теле2 и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети Интернет, подключат эту услугу.