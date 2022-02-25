Фото из архива Myslo.
Детсады, школы, медучреждения: как идет строительство социальных объектов в Тульской области
Больше всего объектов в области строится для системы образования, рассказал министр строительства региона Константин Лопухов.
В 2021 году в регионе построено 6 учреждений: это детские сады в Ясногорском районе, Ефремове и Туле, а также школа на 600 мест в новом жилом микрорайоне областного центра «Времена года». Еще 2 детских сада — в селе Крапивна на 75 мест и в микрорайоне «Северная Мыза» на 240 мест — введены в эксплуатацию в конце года.
В 2022 году продолжится строительство еще 5 детских садов: по одному в Заокском районе, Алексине и Новомосковске и двух — в Туле. Это позволит завершить программу по строительству детских садов в области.
Продолжают строиться две школы: в Донском (на 400 мест) и Туле (на 1100 мест). Также привлекаются средства для строительства школ в рамках концессионных соглашений. В Новомосковске возводится Центр поддержки одаренных детей «Созвездие». Это четырехэтажное здание из двух корпусов, соединённых на уровне 2-го этажа.
По словам министра, на строительство социально значимых объектов регион выделяет из бюджетов различных уровней около 15,4 млрд рублей. Также благодаря сотрудничеству с социальными партнерами привлекаются внебюджетные средства, особенно для возведения объектов физической культуры и спорта.
В 2021 году в Тульской области в активной фазе строительства находились 24 крупных объекта. В конце года достроен новый перинатальный центр. В 2023 году завершат строительство онкоцентра и корпуса центра для пожилых «Забота».
В рамках программы развития сельских территорий в 2022 году будет достроен Дом культуры в селе Дедилово на 158 мест. В Туле в этом году планируется завершить строительство фондохранилища Тульского областного художественного музея.
В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» началась реконструкция велотрека. Завершается строительство крытого манежа с футбольным полем на Косой Горе. Также в этом году в Туле планируется построить еще один такой манеж. В 2022 году запланировано начало строительства еще двух физкультурно-оздоровительных центров — в Ясногорском и Куркинском районах.
При поддержке социальных партнеров из внебюджетных источников завершено строительство многофункционального спортивного комплекса международного класса «Тула-Арена», ФОКов в Одоевском районе, в Зареченском округе Тулы и др. В 2022 году планируется ввести ФОК на ул. Кутузова в Пролетарском округе Тулы. При поддержке ПАО «Газпром» начал строиться спортивный комплекс на 2500 мест на ул. Санаторной.
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