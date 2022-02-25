Детсады, школы, медучреждения: как идет строительство социальных объектов в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Больше всего объектов в области строится для системы образования, рассказал министр строительства региона Константин Лопухов.

В 2021 году в регионе построено 6 учреждений: это детские сады в Ясногорском районе, Ефремове и Туле, а также школа на 600 мест в новом жилом микрорайоне областного центра «Времена года». Еще 2 детских сада — в селе Крапивна на 75 мест и в микрорайоне «Северная Мыза» на 240 мест — введены в эксплуатацию в конце года.

В 2022 году продолжится строительство еще 5 детских садов: по одному в Заокском районе, Алексине и Новомосковске и двух — в Туле. Это позволит завершить программу по строительству детских садов в области.

Продолжают строиться две школы: в Донском (на 400 мест) и Туле (на 1100 мест). Также привлекаются средства для строительства школ в рамках концессионных соглашений. В Новомосковске возводится Центр поддержки одаренных детей «Созвездие». Это четырехэтажное здание из двух корпусов, соединённых на уровне 2-го этажа.

По словам министра, на строительство социально значимых объектов регион выделяет из бюджетов различных уровней около 15,4 млрд рублей. Также благодаря сотрудничеству с социальными партнерами привлекаются внебюджетные средства, особенно для возведения объектов физической культуры и спорта.

В 2021 году в Тульской области в активной фазе строительства находились 24 крупных объекта. В конце года достроен новый перинатальный центр. В 2023 году завершат строительство онкоцентра и корпуса центра для пожилых «Забота».