новости
новости
Регистрация
Сколько жилья строят в Тульской области и как расселяют ветхие дома
Фото из архива Myslo.

Сколько жилья строят в Тульской области и как расселяют ветхие дома

Об этом 25 февраля на пресс-конференции рассказал министр строительства Тульской области Константин Лопухов.

Министр сообщил, что в 2021 году зафиксирован рекорд по вводу жилых домов за последние 58 лет. Он составил 836,1 тысяч кв. м, что на 23% больше, чем в 2020 году. С начала этого года уже введено 143 тыс. кв. м жилья, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
 
По инициативе губернатора Тульская область активно использует механизм инфраструктурных кредитов. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявки региона на общую сумму 5 млрд 183 млн рублей для строительства инфраструктуры. В том числе — нового автомобильного моста через Упу в Туле. С помощью инфраструктурных облигаций инженерные и социальные объекты планируется создать также в перспективном жилом районе «Новая Тула».
 
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Уже расселено 51,5 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили 2,5 тыс. человек. Приобретено порядка 1000 жилых помещений, построено 9 многоквартирных домов. На эти цели затрачено 3,3 млрд рублей. До 1 сентября 2023 года планируется построить еще 20 многоквартирных домов, расселить еще 50,1 тыс. кв. м и переселить 2,6 тыс. человек.
 
Поскольку в области есть аварийные дома, не вошедшие в федеральную программу, по инициативе Алексея Дюмина с 2019 года реализуется региональная. По ней за это время расселено 30,4 тыс. кв. м.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:03 −3
Другие статьи по темам
Событие
строительствоветхое жилье
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госуслуги и «ВКонтакте» доступны при нулевом балансе
Госуслуги и «ВКонтакте» доступны при нулевом балансе
В Туле выступит группа The Hatters
В Туле выступит группа The Hatters
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.