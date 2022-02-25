Сколько жилья строят в Тульской области и как расселяют ветхие дома

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Министр сообщил, что в 2021 году зафиксирован рекорд по вводу жилых домов за последние 58 лет. Он составил 836,1 тысяч кв. м, что на 23% больше, чем в 2020 году. С начала этого года уже введено 143 тыс. кв. м жилья, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По инициативе губернатора Тульская область активно использует механизм инфраструктурных кредитов. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявки региона на общую сумму 5 млрд 183 млн рублей для строительства инфраструктуры. В том числе — нового автомобильного моста через Упу в Туле. С помощью инфраструктурных облигаций инженерные и социальные объекты планируется создать также в перспективном жилом районе «Новая Тула».

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Уже расселено 51,5 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили 2,5 тыс. человек. Приобретено порядка 1000 жилых помещений, построено 9 многоквартирных домов. На эти цели затрачено 3,3 млрд рублей. До 1 сентября 2023 года планируется построить еще 20 многоквартирных домов, расселить еще 50,1 тыс. кв. м и переселить 2,6 тыс. человек.

Поскольку в области есть аварийные дома, не вошедшие в федеральную программу, по инициативе Алексея Дюмина с 2019 года реализуется региональная. По ней за это время расселено 30,4 тыс. кв. м.