Фото: moe-kursk.ru
Возле Московского вокзале в Туле ограничат движение и стоянку транспорта
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в пятницу в областной столице будут введены следующие ограничения:
- запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 21.00 24 февраля до 22.00 25 февраля на площади Московского вокзала, по Красноармейскому проспекту (от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала),
- ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта, 25 февраля, с 8.00 до 22.00 на площади Московского вокзала и по Красноармейскому проспекту (от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала).
Напомним, ограничения для транспорта 25 февраля будут также введены на ул. Н. Руднева.
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