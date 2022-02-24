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Возле Московского вокзале в Туле ограничат движение и стоянку транспорта
Фото: moe-kursk.ru

Возле Московского вокзале в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в пятницу в областной столице будут введены следующие ограничения:

  • запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 21.00 24 февраля до 22.00 25 февраля на площади Московского вокзала, по Красноармейскому проспекту (от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала),
  • ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта,  25 февраля, с 8.00 до 22.00 на площади Московского вокзала и по Красноармейскому проспекту (от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала).

Напомним, ограничения для транспорта 25 февраля будут также введены на ул. Н. Руднева.

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