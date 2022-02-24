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На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение транспорта

На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение транспорта

Из-за уборки снега.

В Туле на ул. Николая Руднева будут убирать снег. Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с этим 24 февраля с 20.00 до 4.00 25 февраля на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Кроме этого, в обозначенное время движение автобусов маршрута № 55 будет осуществляться по измененной схеме:

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Павшинский мост — ул. Федора Смирнова — ул. Коминтерна — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный перекоп — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — ул. Шоссейная.
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