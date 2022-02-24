Житель Киреевского района получил 10 лет за убийство знакомого

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В Киреевске суд вынес приговор местному 34-летнему жителю. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 15 ноября прошлого года в поселке Бородинском. Осужденный выпивал в компании знакомых мужчины и женщины.

В момент происшествия в квартире также находилась соседка. Убийца сам вызвал скорую и пытался остановить кровь, но рана оказалась слишком серьезной. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

«Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес удар ножом в шею 60-летнего потерпевшего. Предъявленное следователем СК обвинение поддержано в суде прокуратурой Киреевского района», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.