В России изменили расписание ОГЭ на 2022 год: публикуем новые даты экзаменов

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Министерство просвещения и Рособрнадзор подготовили изменения в утвержденное ранее расписание экзаменов для выпускников 9-х классов в 2022 году, сообщает «Российская газета». Речь идет об основных сроках сдачи Основного государственного экзамена по трем предметам — русскому языку, математике и обществознанию.

Новый график основного периода ОГЭ:

19 и 20 мая — иностранные языки;

23 и 24 мая — математика;

27 и 28 мая — обществознание;

1 июня — история, физика, биология и химия;

7 и 8 июня — русский язык;

15 июня — биология, информатика, география и химия;

22 июня — литература, физика, информатика, география.

С 4 по 9 июля в проекте расписания предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам.