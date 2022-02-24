На Масленицу туляки могут побаловать себя яишниками и гречишниками в Музейном квартале

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23 февраля в Музейном квартале в пространстве «Археология» стартовала новая интерактивная гастрономическая программа «Масленица. Праздничный стол Куликова поля».

Посетители смогут ознакомиться здесь с обычаями праздника и попробовать блюда, которыми питались наши предки. Например, на стол будут поданы разные виды блинов: от гречишников до яишников . Запить все эти яства можно будет сбитнем.

Кроме этого, всем желающим будет предложено стать участниками народных игр, нарядить чучело Масленицы и выучить песни.