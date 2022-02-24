Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал международного турнира по боксу

Бой за выход в финал состоится 25 февраля.

С 20 февраля в Болгарии проходит международный турнир по боксу «Мемориал Странджа». В соревнованиях принимает участие тульская спортсменка Дарья Абрамова.

Накануне в четвертьфинале турнира она смогла победить Ситору Турдибекову из Узбекистана. Завтра, 25 февраля, в полуфинале Абрамову ждёт встреча с Людмилой Воронцовой из Республики Бурятия.

Финал соревнований — 27 февраля.