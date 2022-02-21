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Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Рассказываем, как они будут работать в ближайшие дни.

22 февраля почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений.
24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику.
 
Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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