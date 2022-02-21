В Киреевском районе после вмешательства прокуратуры отремонтируют дорогу

В Тульской области Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области совместно с сотрудником ОГИБДД ОМВД России провела проверку исполнения законодательства, регулирующего осуществление дорожной деятельности.

По её результатам установлено, что вопреки требованиям закона администрация муниципального образования Дедиловское своевременно не приняла меры к содержанию и ремонту автомобильных дорог, что привело к образованию многочисленных повреждений на улице Красный Октябрь в селе Дедилово.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации, направила исковое заявление в суд. Отремонтировать дорогу необходимо до 1 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.