23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.
В связи с проведением в Туле торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:
- Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 23:00 21 февраля 2022 года до 12:00 22 февраля 2022 года на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
- Ограничено движение всех видов транспортных средств 22 февраля 2022 года с 09:00 до 12:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
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