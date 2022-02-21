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23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

В связи с проведением в Туле торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:
 
  • Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 23:00 21 февраля 2022 года до 12:00 22 февраля 2022 года на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
  • Ограничено движение всех видов транспортных средств 22 февраля 2022 года с 09:00 до 12:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

 

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