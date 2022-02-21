Тульский самбист выступит на первенстве Европы
Владимир Петров получил это право, успешно выступив на первенстве России.
С 17 по 21 февраля в Казани состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. В турнире принимали участие более 600 спортсменов из 56 регионов России.
Туляк Владимир Петров занял второе место в весовой категории 64 кг. Получение серебряной медали дало нашему самбисту возможность выступить на первенстве Европы.
Воспитанника МБУ СШОР «Юность» к соревнованиям готовил тренер Сергей Самборский.
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