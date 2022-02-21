новости
новости
Регистрация
Тульский самбист выступит на первенстве Европы

Тульский самбист выступит на первенстве Европы

Владимир Петров получил это право, успешно выступив на первенстве России.

С 17 по 21 февраля в Казани состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. В турнире принимали участие более 600 спортсменов из 56 регионов России.
 
Туляк Владимир Петров занял второе место в весовой категории 64 кг. Получение серебряной медали дало нашему самбисту возможность выступить на первенстве Европы.
 
Воспитанника МБУ СШОР «Юность» к соревнованиям готовил тренер Сергей Самборский.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:02 +3
Другие статьи по темам
Прочее
спортсоревнованияТуласамбо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд
Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.