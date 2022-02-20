Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 1615 случаев ковида, 78 человек госпитализированы

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1615 человек, 78 госпитализированы, 410 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 130 830 случаев ковида, 79 804 пациентов вылечились, 4787 умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.