Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 1615 случаев ковида, 78 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1615 человек, 78 госпитализированы, 410 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 130 830 случаев ковида, 79 804 пациентов вылечились, 4787 умерли.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.
вчера, в 11:04, 14 1673 -3
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2228 случаев заражения, 133 человека госпитализированы
17 февраля, в 11:19, 13 1804 -3
16 февраля, в 11:21, 34 2075 -2
15 февраля, в 11:02, 110 4805 -4
Другие статьи по темам