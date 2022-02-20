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Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 1615 случаев ковида, 78 человек госпитализированы
Фото из архива Myslo.

Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 1615 случаев ковида, 78 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1615 человек, 78 госпитализированы, 410 выздоровели, 8 скончались.
 
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 130 830 случаев ковида, 79 804 пациентов вылечились, 4787 умерли.
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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