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В Богородицке в запертой квартире найдено тело 39-летнего мужчины
Фото из архива Myslo.

В Богородицке в запертой квартире найдено тело 39-летнего мужчины

Проверку проводит Следственный комитет.

О трагическом случае в Богородицке местные жители сообщили в соцсетях. Местные жители пишут, что 19 февраля в одной из квартир на улице Ленина в Богородицке было обнаружено тело мужчины. По некоторым данным, тревогу забили соседи, которые слушали из его квартиры хлопок. После этого мужчина не открывал, дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Отмечается, что в квартире рядом с телом было найдено охотничье ружье. 

У погибшего остались жена и дети.

В Следственном комитете Myslo сообщили: «По факту смерти мужчины в Богородицке в СУ СКР проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства».

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