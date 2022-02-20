При раскопках Тульского кремля найдена кость верблюда XVI века

Фото министерства культуры Тульской области.

В 2019 году Институт археологии РАН выполнял комплексные работы по изучению и музеефикации фундаментов древнейшего каменного здания Тулы – Успенского собора. В ходе работ был собран значительный остеологический материал– около 3700 фрагментов костей животных. Здесь представлен типичный для древнерусского города набор домашних копытных (коровы, овцы, козы, свиньи и лошади).

Из общей массы выделяется обломок кости нижней части голени верблюда.

Удалось установить, что кость принадлежит взрослому верблюду, однако ни пол, ни вид верблюда (одногорбый или двугорбый) установить уже невозможно. Обнаруженная кость довольно крупная, что может соответствовать гибридам, широко распространенным в Османской империи.

Для Тулы находки останков верблюда уникальны, но предсказуемы: через город пролегал один из путей, по которому происходила торговля Москвы с южными землями, в том числе с Крымом и Османской империей. Верблюды использовались как вьючные животные в составе караванов с товарами и не являлись для русских диковинкой. Верблюды также составляли часть военного обоза при многочисленных набегах на Москву в XVI в.

справка Широкого распространения и хозяйственного применения на Руси верблюды не получили, оставаясь экзотическими животными, которых могли использовать для великокняжеских и царских потех, или в качестве недвусмысленных дипломатических даров.

Верблюды были хорошо известны русским образованным людям, так как упоминались в Ветхом и Новом Завете, а также в околобиблейских преданиях, притчах и бестиариях; их изображения встречаются на фресках, миниатюрах и иконах. Сравнение с верблюдом используется для описания более редких животных и птиц: «струфокамил» – страус, «велбудопардус» - жираф.

В то же время в повседневной жизни верблюды были редкостью, что и отражает крайне малое количество находок, фиксирующих их пребывание в древнерусских городах, в основном заокских. Об этом свидетельствует и находка останков этого животного в Тульской крепости.