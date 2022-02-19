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В кремлевском сквере открылась выставка «Пластик. Одноразовая планета»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В кремлевском сквере открылась выставка «Пластик. Одноразовая планета»

Она объединила работы более 40 российских и зарубежных авторов.

Фотовыставка появилась в Туле при поддержке администрации города и регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области».  На нескольких десятках снимков — последствия деятельности человека в природе.

Пластиковые отходы отравляют Землю, загрязняют каждый уголок планеты, проникают в глубины океанов, льдов Арктики, на пляжи островов. Мы используем вещи из пластмассы так часто, что они уже буквально стали частью нас.

С каждым годом в геометрической прогрессии увеличивается потребление пластика, вследствие чего в окружающую среду попадает больше отходов, чем когда-либо. При этом мало кто представляет,  как это влияет на воздух, воду, почву, животных, птиц и людей.

Пластик окружает нас, но как именно он влияет на мир, почему важно правильно его утилизировать? Выставка дает понять, что без нашей помощи планета может не справиться.

Экспозиция размещена у башни Ивановских ворот Тульского кремля.
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