В кремлевском сквере открылась выставка «Пластик. Одноразовая планета»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Фотовыставка появилась в Туле при поддержке администрации города и регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области». На нескольких десятках снимков — последствия деятельности человека в природе.

Пластиковые отходы отравляют Землю, загрязняют каждый уголок планеты, проникают в глубины океанов, льдов Арктики, на пляжи островов. Мы используем вещи из пластмассы так часто, что они уже буквально стали частью нас.

С каждым годом в геометрической прогрессии увеличивается потребление пластика, вследствие чего в окружающую среду попадает больше отходов, чем когда-либо. При этом мало кто представляет, как это влияет на воздух, воду, почву, животных, птиц и людей.

Пластик окружает нас, но как именно он влияет на мир, почему важно правильно его утилизировать? Выставка дает понять, что без нашей помощи планета может не справиться.