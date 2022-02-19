В Тульской области за антиковидные нарушения могут закрыть 8 торговых центров

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С начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили 97 торговых объектов.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области для предупреждения распространения коронавируса контролирует исполнение санитарно-противоэпидемических норм на объектах непродовольственной торговли.

В 2022 году проверки прошли на 97 объектах. За выявленные нарушения в отношении семи хозяйствующих субъектов возбуждены административные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Этими статьями предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности.

В частности, нарушения выявлены в ТЦ «Клевый» (г. Щекино), ТЦ «Универмаг», ТЦ «Венев» (г. Венев), ТЦ «Квадрат» (г. Ефремов), ТЦ «Первый», ТЦ «Восход» (г. Новомосковск), ТЦ «Талисман» (г. Кимовск), ТЦ «Проспект» (р. п. Первомайский).