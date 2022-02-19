Путаница на мосту, крупный пожар, лыжная гонка и ужастик в Северной Мызе: топ новостей недели от Myslo

В Туле состоялась массовая лыжная гонка – на старт вышли 4500 человек. Самому возрастному лыжнику – 84 года, а самому юному – всего два. Соревнования прошли на двух дистанциях – 1,5 и 10 км, а наш фоторепортаж с места событий набрал больше 33 тысяч просмотров. Ещё не видели? Тогда вам сюда.

На Московском путепроводе начался масштабный ремонт. Теперь там для движения доступны три полосы, одна из которых реверсивная. Направление движения на ней меняется утром и вечером, и поначалу это вызывало путаницу – водители вынуждены были останавливаться посреди дороги, чтобы разобраться, в какую сторону им можно ехать. Подробности – здесь.

В Туле сдаётся квартира площадью 170 квадратных метров. Месяц проживания в ней обойдётся в 70 тысяч рублей. Мы узнали, что предлагает арендодатель за эти деньги, а также нашли похожие предложения в других регионах России. Спойлер: в Курске можно найти вариант попросторнее и вдвое дешевле.

На территории комбайнового завода в Туле произошёл крупный пожар – загорелся ангар площадью 1500 кв. м. Фото и видео смотрите тут. На месте работали 8 пожарных расчётов, координировал их действия начальник областного ГУ МЧС России Алексей Павлов. Также на территорию завода приезжал глава городской администрации Дмитрий Миляев. К счастью, никто не пострадал.

В России действует программа догазификации частных домов – закон о бесплатном подведении «голубого топлива» к земельным участкам был подписан президентом прошлым летом. Подать заявку на догазификацию можно в 17 офисах газораспределительных организаций или в 34 отделениях МФЦ, а также в режиме онлайн. Мы подготовили для вас подробные разъяснения.

Подъезд одной из многоэтажек в микрорайоне «Северная Мыза» на минувшей неделе напоминал съёмочную площадку фильма ужасов: разбитые стёкла и кровь повсюду. Оказалось, во время шумного застолья 22-летний парень выбежал в подъезд и разбил себе голову. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В число самых просматриваемых новостей недели вошла и криминальная сводка из Алексина – в припаркованном в микрорайоне Бор автомобиле были найдены трупы двух молодых людей 16 и 23 лет. Одна из возможных причин трагедии – передозировка наркотиков.

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