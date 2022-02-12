«А что, зеленый должен загореться?»: водители путаются при проезде реверсивного светофора на Московском путепроводе

Не все автомобилисты понимают, как проехать этот участок.

Водители путаются при проезде реверсивного светофора на Московском путепроводе. Напомним, в ночь на 12 февраля начался масштабный ремонт моста.

Для движения теперь доступны три полосы, одна из которых реверсивная. Утром и вечером направление меняется. На момент публикации новости в сторону ул. Пузакова открыта одна полоса, на реверсивном светофоре, соответственно, горит красный сигнал.

Не все водители понимают, как нужно проезжать этот участок. Некоторые автомобилисты думают, что красный загорелся для всего потока, и останавливаются. Ждут зеленый. Такая остановка мгновенно вызывает пробку. Водители начинают сигналить, только после этого устроивший затор понимает — что-то не так.

Буквально за 10 минут наших наблюдений за движением на мосту случились две похожие ситуации.

Один из автомобилистов вышел из салона и подошел к соседней машине со словами: «Командир, а что, зеленый должен загореться?»

Такие недопонимания могут привести к серьезным пробкам, а учитывая приближение будней, становится и вовсе тревожно.

Вопрос только в том, почему так происходит. То ли не все помнят ПДД, то ли на ремонтируемом мосту как-то не так организовано дорожное движение.

Как говорится, администрации и сотрудникам Госавтоинспекции на заметку. К слову, анонсировалось, что инспекторы ДПС будут дежурить на путепроводе в первые дни, но на момент публикации новости, как и в 9 часов утра, их не наблюдалось.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,

с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

Для информирования о доступности/недоступности реверсивной полосы размещены дорожные знаки и светофоры.

Специальные светофоры установлены над реверсивной полосой движения и уведомляют участников дорожного движения сигналами: зеленая стрелка вниз — полоса доступна, красный крест — недоступна.

Напоминаем ПДД: