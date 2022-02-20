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Штормовое предупреждение: ветер в Тульской области сохранится 20 февраля
Фото из архива.

Штормовое предупреждение: ветер в Тульской области сохранится 20 февраля

Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

Днем 20 февраля 2022 на территории Тульской области сохранится усиление юго-западного, западного ветра c  порывами 12-17 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области.
 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
 
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