Штормовое предупреждение: ветер в Тульской области сохранится 20 февраля

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Днем 20 февраля 2022 на территории Тульской области сохранится усиление юго-западного, западного ветра c порывами 12-17 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».