Фото из архива.
Штормовое предупреждение: ветер в Тульской области сохранится 20 февраля
Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.
Днем 20 февраля 2022 на территории Тульской области сохранится усиление юго-западного, западного ветра c порывами 12-17 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
Другие статьи по темам
Событие
Место
Путаница на мосту, крупный пожар, лыжная гонка и ужастик в Северной Мызе: топ новостей недели от Myslo