МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи

Записаться можно по телефону либо через сайт госуслуг.

Из-за ухудшения эпидобстановки с 18 февраля в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области будут принимать посетителей только по предварительной записи.

Регистрация транспортных средств и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений будет осуществляться следующими способами:

по предварительной записи по единому телефону 8 (999) 374-30-01 ;

; через портал госуслуг.

Записаться по телефону можно по следующему графику: