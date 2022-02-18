МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи
Записаться можно по телефону либо через сайт госуслуг.
Из-за ухудшения эпидобстановки с 18 февраля в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области будут принимать посетителей только по предварительной записи.
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений будет осуществляться следующими способами:
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по предварительной записи по единому телефону
8 (999) 374-30-01;
- через портал госуслуг.
Записаться по телефону можно по следующему графику:
- вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00 (обед c 13.00 до 13.45);
- суббота c 9.00 до 16.45 (обед c 13.00 до 13.45).
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