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МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи

МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи

Записаться можно по телефону либо через сайт госуслуг.

Из-за ухудшения эпидобстановки с 18 февраля в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области будут принимать посетителей только по предварительной записи.
 
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений будет осуществляться следующими способами:
 
  • по предварительной записи по единому телефону 8 (999) 374-30-01;
  • через портал госуслуг.
Записаться по телефону можно по следующему графику:
  • вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00 (обед c 13.00 до 13.45);
  • суббота c 9.00 до 16.45 (обед c 13.00 до 13.45).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 11:13 0
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