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В Новомосковске полицейские задержали «топливного вора»
Фото из архива MySlo

В Новомосковске полицейские задержали «топливного вора»

Водитель манипулятора слил из бака 200 литров солярки.

В отдел полиции по Новомосковску с заявлением обратился директор городского предприятия. Он рассказал, что из бака принадлежащего предприятию манипулятора кто-то слил 200 литров дизельного топлива.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – им оказался один из водителей предприятия. 52-летний мужчина был задержан и признался в содеянном. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что украденное топливо изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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вчера, в 18:32 +5
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