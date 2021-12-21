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В Туле построят школу на 1100 мест

В Туле построят школу на 1100 мест

Строительство намечено на 2022—2023 годы.

20 декабря ВЭБ.РФ принял решение выделить 6,6 млрд рублей на строительство 15 школ в 8 регионах. Одна из них появится в Тульской области: в 2022—2023 годах в областном центре построят школу на 1100 мест. В каком именно районе города она появится, еще не решено.

Как сообщает региональное правительство, строительство будет финансироваться по механизму государственно-частного партнерства (концессионного соглашения). Это позволяет ускорить строительство школ в регионах, где потребность в них особенно велика. А также — снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты.

Регион готовит заявку для участия в следующем конкурсном отборе на строительство школ в 2023—2024 гг.

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