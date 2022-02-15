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В тульские колонии пытались передать ноутбуки, еду и квадрокоптер

В тульские колонии пытались передать ноутбуки, еду и квадрокоптер

Что удалось конфисковать судебным приставам в 2021 году? Расскажем.

В Тульской области судебные приставы передали в Росимущество вещи, конфискованные в колониях. Весь конфискат будет уничтожен.
 
За прошедший год в колонии области пытались передать ноутбуки, спиртосодержащую продукцию, еду, смартфоны и даже квадрокоптер.
 
Среди исполнительных производств, которые были окончены совсем недавно, в пресс-службе УФССП отмечают производство о конфискации телефонов у 32-летнего Виктора С. 17 февраля 2021 года мужчина пытался передать в плавскую колонию 18 мобильных телефонов, 4 зарядных
устройства и 280 SIM-карт.
 
 
Отметим, в отношении горе-почтальона был составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ.
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