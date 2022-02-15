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Туляков просят не парковать машины на ул. Тургеневской

Туляков просят не парковать машины на ул. Тургеневской

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что 16 февраля с 8.00 на ул. Тургеневской будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения туляков просят воздержаться от остановки и стоянки всех видов транспорта по ул. Тургеневской, по четной стороне, на участке от ул. Советской до ул. Каминского.

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