Туляков просят не парковать машины на ул. Тургеневской

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что 16 февраля с 8.00 на ул. Тургеневской будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения туляков просят воздержаться от остановки и стоянки всех видов транспорта по ул. Тургеневской, по четной стороне, на участке от ул. Советской до ул. Каминского.