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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 2655 случаев заболевания и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 2655 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 2655 случаев коронавируса, 192 человека госпитализированы. 401 — выздоровел, 10 — умерли.
 
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 111 338 случаев заражения, 76 123 человека выздоровели, 4 716 — умерли.
 
Всего в России выявлено 203 949 новых случаев.

 

Сюжет: Коронавирус
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