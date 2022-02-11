Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 2655 случаев заболевания и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 2655 случаев коронавируса, 192 человека госпитализированы. 401 — выздоровел, 10 — умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 111 338 случаев заражения, 76 123 человека выздоровели, 4 716 — умерли.

Всего в России выявлено 203 949 новых случаев.