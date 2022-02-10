новости
новости
Регистрация
С 1 марта автобусы из Алексина и Ясногорска будут прибывать в Тулу на автостанцию «Северная»
Фото из архива Myslo.

С 1 марта автобусы из Алексина и Ясногорска будут прибывать в Тулу на автостанцию «Северная»

Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина.

С 1 марта у межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 173 «Ясногорск — Тула» и № 263 «Алексин — Тула» изменится конечная остановка. Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина, автобусы будут прибывать на автостанцию «Северная» в Заречье.

Пресс-служба правительства Тульской области напоминает, что с остановочного пункта «ул. Героя Карпова», расположенного в непосредственной близости от автостанции, можно без пересадок доехать на муниципальном транспорте во все крупные районы города:

№п/п

№ маршрута

Название маршрута

Вид транспорта

1

№ 1

Горельские выселки — Горелки — СТОА — кладбище № 3

Льготный автобус

2

№ 8

Автостанция «Восточная» — 18-й проезд

Льготный автобус

3

№ 36

пос. Хомяково — мкрн. Петровский

Льготный автобус

4

№ 36А

пос. Хомяково — мкрн. Петровский

Льготный автобус

5

№ 44

Площадка — пос. Рождественский

Льготный автобус

6

№ 32

ул. Ушинского Гарнизонный проезд

Коммерческий автобус

7

№ 34

пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

Коммерческий автобус

8

№ 51

пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный

Коммерческий автобус

9

№ 66

д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский

Коммерческий автобус

10

№ 4

ст. Южная — пос. Горелки

Троллейбус

11

№ 6

Московский вокзал — пос. Горелки

Троллейбус

По всем вопросам можно обратиться на телефон горячей линии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8−919−070−26−81 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:32 −2
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсногорскАлексин
Прочее
автостанция Северная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Калужское шоссе, мост через Упу, развязки из новых ЖК: какие дороги построят в Туле
Калужское шоссе, мост через Упу, развязки из новых ЖК: какие дороги построят в Туле
В Заречье разогнали уличных торговцев
В Заречье разогнали уличных торговцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.