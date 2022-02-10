С 1 марта автобусы из Алексина и Ясногорска будут прибывать в Тулу на автостанцию «Северная»

Фото из архива Myslo.

С 1 марта у межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 173 «Ясногорск — Тула» и № 263 «Алексин — Тула» изменится конечная остановка. Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина, автобусы будут прибывать на автостанцию «Северная» в Заречье.

Пресс-служба правительства Тульской области напоминает, что с остановочного пункта «ул. Героя Карпова», расположенного в непосредственной близости от автостанции, можно без пересадок доехать на муниципальном транспорте во все крупные районы города:

№п/п № маршрута Название маршрута Вид транспорта 1 № 1 Горельские выселки — Горелки — СТОА — кладбище № 3 Льготный автобус 2 № 8 Автостанция «Восточная» — 18-й проезд Льготный автобус 3 № 36 пос. Хомяково — мкрн. Петровский Льготный автобус 4 № 36А пос. Хомяково — мкрн. Петровский Льготный автобус 5 № 44 Площадка — пос. Рождественский Льготный автобус 6 № 32 ул. Ушинского Гарнизонный проезд Коммерческий автобус 7 № 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» Коммерческий автобус 8 № 51 пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный Коммерческий автобус 9 № 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский Коммерческий автобус 10 № 4 ст. Южная — пос. Горелки Троллейбус 11 № 6 Московский вокзал — пос. Горелки Троллейбус

По всем вопросам можно обратиться на телефон горячей линии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8−919−070−26−81 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.