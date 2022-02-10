С 1 марта автобусы из Алексина и Ясногорска будут прибывать в Тулу на автостанцию «Северная»
Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина.
С 1 марта у межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 173 «Ясногорск — Тула» и № 263 «Алексин — Тула» изменится конечная остановка. Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина, автобусы будут прибывать на автостанцию «Северная» в Заречье.
Пресс-служба правительства Тульской области напоминает, что с остановочного пункта «ул. Героя Карпова», расположенного в непосредственной близости от автостанции, можно без пересадок доехать на муниципальном транспорте во все крупные районы города:
|
№п/п
|
№ маршрута
|
Название маршрута
|
Вид транспорта
|
1
|
№ 1
|
Горельские выселки — Горелки — СТОА — кладбище № 3
|
Льготный автобус
|
2
|
№ 8
|
Автостанция «Восточная» — 18-й проезд
|
Льготный автобус
|
3
|
№ 36
|
пос. Хомяково — мкрн. Петровский
|
Льготный автобус
|
4
|
№ 36А
|
пос. Хомяково — мкрн. Петровский
|
Льготный автобус
|
5
|
№ 44
|
Площадка — пос. Рождественский
|
Льготный автобус
|
6
|
№ 32
|
ул. Ушинского Гарнизонный проезд
|
Коммерческий автобус
|
7
|
№ 34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
Коммерческий автобус
|
8
|
№ 51
|
пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный
|
Коммерческий автобус
|
9
|
№ 66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский
|
Коммерческий автобус
|
10
|
№ 4
|
ст. Южная — пос. Горелки
|
Троллейбус
|
11
|
№ 6
|
Московский вокзал — пос. Горелки
|
Троллейбус
По всем вопросам можно обратиться на телефон горячей линии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8−919−070−26−81 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.